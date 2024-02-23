Фотограф Джереми из Теннесси был поражен, когда увидел, сколько всего оставили владельцы, когда покидали свое жилье. Некоторые предметы роскоши были полностью новые и уже 8 лет пылились.

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Роскошный особняк с дорогим имуществом просто приходит в упадок

Особняк состоит из четырех недостроенных зданий и вмещает аж 11 спален и 13 ванных комнат. Исследуя собственность, Джереми нашел старинные автомобили стоимостью 80 тысяч фунтов, а также коллекцию дизайнерской обуви стоимостью 10 тысяч фунтов.

Известно, что это жилье построил местный хирург с несколькими медицинскими кабинетами в этом районе. Он перевез сюда свою семью, еще когда шло строительство. Но через полгода он и его 15-летний сын погибли в авиакатастрофе. У хирурга осталась жена и еще трое детей.

Со временем семья не смогла выплачивать ипотечные платежи в размере 50 тысяч фунтов в месяц, поэтому банк арестовал имущество. В то время оно было готовым на 90%. С тех пор особняк приходит в упадок.

Кроме спален и ванных комнат, в доме еще есть библиотека, гостевая комната, большой подвал и крытый бассейн. Также в собственности принадлежит открытый спортивный комплекс и гараж на четыре авто.

Величественный интерьер и дорогое имущество, что осталось / Фото Media Drum Images

"Загадка этого особняка заключается в огромном количестве ценного имущества, которое остались, включая роскошные автомобили, мебель, дорогую дизайнерскую одежду и многое другое", – говорит Джереми.

Особняк посетили уже много людей, и у всех был шок, когда они открыли двери дома. Фотограф говорит, что в основном люди реагируют с абсолютным удивлением и грустью, когда слышат историю хозяев. А еще им горько, что такой роскошный особняк начал приходить в упадок.