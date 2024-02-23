Фотограф Джеремі з Теннессі був вражений, коли побачив, скільки всього залишили власники, коли покидали своє житло. Деякі предмети розкоші були повністю нові й уже 8 років припадали пилюкою.

Зверніть увагу Від вибору квартири до умеблювання: поради, які допоможуть облаштувати домашній кабінет

Розкішний маєток з дорогим майном просто занепадає

Особняк складається з чотирьох недобудованих будівель та вміщує аж 11 спалень та 13 ванних кімнат. Досліджуючи власність, Джеремі знайшов старовинні автомобілі вартістю 80 тисяч фунтів, а також колекцію дизайнерського взуття вартістю 10 тисяч фунтів.

Відомо, що це житло збудував місцевий хірург із кількома медичними кабінетами в цьому районі. Він перевіз сюди свою родину, ще коли тривало будівництво. Та через пів року він і його 15-річний син загинули в авіакатастрофі. У хірурга залишилася дружина та ще троє дітей.

З часом сім'я не змогла виплачувати іпотечні платежі в розмірі 50 тисяч фунтів на місяць, тому банк заарештував майно. На той час воно було готовим на 90%. З того часу особняк занепадає.

Окрім спалень та ванних кімнат, у будинку ще є бібліотека, гостьова кімната, великий підвал і критий басейн. Також до власності належить відкритий спортивний комплекс і гараж на чотири авто.

Величний інтер'єр і дороге майно, що залишилося / Фото Media Drum Images

"Загадка цього особняка полягає у величезній кількості цінного майна, яке залишилися, включаючи розкішні автомобілі, меблі, дорогий дизайнерський одяг і багато іншого", – каже Джеремі.

Особняк відвідали вже багато людей, і у всіх був шок, коли вони відчинили двері будинку. Фотограф каже, що здебільшого люди реагують з абсолютним подивом і сумом, коли чують історію господарів. А ще їм гірко, що такий розкішний маєток почав занепадати.