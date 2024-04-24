Самый дорогой дом Франции: стоимость этого роскошного особняка шокировала всех

Особняк под названием Château d'Armainvilliers в Сене и Марне действительно поражает величество, потому что когда-то еще принадлежал королевской семье. Сейчас он самый дорогой на рынке Франции – цена шокирует всех.

Дом расположен более чем на 1000 гектарах земли вблизи французской столицы. Стоимость роскошного поместья составляет колоссальные 363 миллиона фунтов, то есть около 440 миллионов долларов.

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Величественное имение, принадлежавшее королевской семье

Château d'Armainvilliers был построен на фундаменте замка XII века. Он вмещает 100 комнат. В 1980-х годах особняк купил король Марокко Хасан II. Члены королевской семьи позаботились об обустройстве спа-салона с хамамом, салона красоты и парикмахерской, а также медицинской и стоматологической клиники.

Они обустроили подвал с огромной сетью тоннелей, кухонь, холодильных камер, складских помещений и комнат для персонала. На территории имения сохранилась конюшня, которая может вместить 50 лошадей.

Роскошный особняк за 363 миллиона фунтов / Hemis

В 2008 году королевская семья продала особняк неизвестному покупателю с Ближнего Востока за 170 миллионов фунтов. Теперь агенты по недвижимости представляют его интересы для продажи этой роскошной недвижимости.

Многие местные риелторы говорят, что владелец не сможет продать дом по такой космической цене. Более того, это не реально. Они полагают, что особняк купят за 20 – 25 миллионов фунтов (возможно, 30 миллионов), но не больше.