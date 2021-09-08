Эксклюзивная колония Малибу является историческим домом для голливудских знаменитостей. Местность славится мягким климатом и невероятными пейзажами.
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Именно недвижимостью в Малибу Лео Ди Каприо решил пополнить свою невероятную коллекцию собственности.Невероятная недвижимость / Фото yahoo
Расположен на относительно уединенном и редко используемом песчаном пляже, дом скрытый в Blue Whale Estates – малоизвестной общине с пятью домами, каждый из которых имеет прямой выход к океану.
Дом имеет площадь более 300 квадратных метров и расположен на участке размером в 33 ара. Здесь есть 4 спальни и 5 ванных комнат.
Роскошная локация / Фото yahoo
Стоимость океанской виллы составляет 13,8 миллионов долларов. В свое время Ди Каприо владел тремя домами в Малибу, однако впоследствии он продал всю недвижимость и получил хорошую прибыль.
Больше фото волшебной океанской виллы: