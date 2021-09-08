Ексклюзивна колонія Малібу є історичним домом для голлівудських знаменитостей. Місцевість славиться м’яким кліматом та неймовірними краєвидами.

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Саме нерухомістю в Малібу Лео Ді Капріо вирішив поповнити свою неймовірну колекцію власності.

Неймовірна нерухомість / Фото yahoo

Розташований на відносно відокремленому і рідко використовуваному піщаному пляжі, будинок схований у Blue Whale Estates – маловідомій спільноті з п'ятьма будинками, кожен з яких має прямий вихід до океану.

Дім має площу понад 300 квадратних метрів та розташований на ділянці розміром у 33 ари. Тут є 4 спальні та 5 ванних кімнат.

Розкішна локація / Фото yahoo

Вартість океанської вілли становить 13,8 мільйонів доларів. У свій час Ді Капріо володів трьома будинками у Малібу, проте згодом він продав всю нерухомість та отримав хороший прибуток.

Більше фото чарівної океанської вілли: