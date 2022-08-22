Об этом пишут росСМИ, отмечая, что в настоящее время на продажу выставлены около 4 тысяч домов, особняков и коттеджей, цена которых доходит до 2 триллиона рублей.

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российская элита прощается с жильем

Отмечается, что стабильность в Подмосковье пошатнулась после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Тогда представители местных элит один за другим покидали страну.

Местные риелторы рассказывают, что сейчас на рынке есть варианты 150 миллионов. Это, добавляют они, 50 двухкомнатных квартир в Кургане. Для более богатых клиентов предлагают жилье за 3,6 миллиарда рублей. В стоимость входят десятки комнат, мраморные полы, лепнина, бассейны, собственный сад, гаражи с отоплением и соседи-пропагандисты.

По словам риелтора, после начала полномасштабной войны в Украине, на рынке элитной недвижимости наблюдается резкое падение спроса. Ситуацию аргументируют тем, что "верхушки" якобы решили "отправиться за границу, чтобы осознать, на что тратить свои активы".

Весной россияне распродавали жилье на Манхэттене

Ранее издание Financial Times сообщало, что граждане страны-агрессорки активно пытаются продать недвижимость на Манхэттене. Таким образом, российские богачи стремятся защитить себя и свои вложения от новых санкций. Продажи мотивируют тем, что в случае депортации из США реализировать жилье уже не удастся.

По данным издания, россияне пытаются осуществлять продажу через проверенных брокеров и выставляют цены в разы ниже стартовых сделок. В то же время, американские покупатели стремятся приобрести "российскую элитную недвижимость" дешевле, пока существует такая возможность.