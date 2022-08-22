Про це пишуть росЗМІ, зазначаючи, що наразі на продаж виставлено близько 4 тисячі будинків, особняків та котеджів, ціна яких подекуди становить 2 трильйони рублів.

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російська еліта прощається із житлом

Зазначається, що стабільність у Підмосков'ї похитнулася після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Тоді представники місцевих еліт один за одним покидали країну.

Місцеві рієлтори розповідають, що зараз на ринку є варіанти за 150 мільйонів. Це, додають вони, 50 двокімнатних квартир у Кургані. Для багатших клієнтів пропонують житло за 3,6 мільярда рублів. У вартість входять десятки кімнат, мармурові підлоги, ліпнина, басейни, власний сад, гаражі з опаленням та сусіди-пропагандисти.

За словами рієлтора, після початку повномасштабної війни в Україні, на ринку елітної нерухомості спостерігається різке падіння попиту. Ситуацію аргументують тим, що "верхівки" нібито вирішили "вирушити за кордон, щоб усвідомити, на що витрачати свої активи".

Навесні росіяни розпродавали житло на Манхеттені

Раніше видання Financial Times повідомляло, що громадяни країни-агресорки активно намагаються продати нерухомість на Мангеттені. Таким чином російські багатії прагнуть захистити себе та свої вкладення від нових санкцій. Продаж вони мотивують тим, що в разі депортації з США реалізувати житло вже не вдасться.

За даними видання, росіяни намагаються здійснювати продаж через перевірених брокерів та виставляють ціни в рази нижчі за стартові угоди. Водночас американські покупці прагнуть придбати "російську елітну нерухомість" дешевше, поки існує така можливість.