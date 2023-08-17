Президент Ассоциации специалистов по недвижимости говорит, что осенью в столицу возвращаются многие местные, переселенцы и беженцы. Например, в Киев переезжают студенты на обучение, нуждающиеся в месте жительства.

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Осенью увеличивается спрос на аренду

"Этот (рост цен на аренду – 24 канал) связан с тем, что в Киев приезжают учиться, и люди начинают решать свои вопросы жилые на осень. Так психологически связано, что именно осень меняет требования к жилью – люди переезжают с одного к другому объекту. Плюс возвращаются переселенцы с запада Украины, из-за границы люди также возвращаются, следовательно, количество населения в Киеве увеличивается – в связи с этим аренда дорожает», – пояснил Юрий Пита.

Теперь наибольший спрос на однокомнатные квартиры. По сравнению с июлем цена на них выросла на 10%. Такая же ситуация с двухкомнатными квартирами. Трехкомнатные квартиры арендуют реже, поэтому стоимость поднялась только на 5%. Теперь цены на аренду однокомнатной квартиры стартуют от 10 тысяч гривен. Двухкомнатные можно снять за минимум 14 тысяч, трехкомнатное жилье – от 15 тысяч гривен и больше.

Цены на аренду зависят от многих факторов. Например, важна транспортная инфраструктура. Если поблизости есть метро – стоимость выше. Также учитывают наличие инфраструктурных объектов: магазинов, больниц, торговых центров.

"Люди более адаптированы стали и быстрее привыкают к этим обстоятельствам. И уже не учитывают ни обстрелы, ни сирены. Надо снимать квартиру, то снимают", – отметила местная риелторка.

Цены на аренду будут активно расти примерно до середины октября, а уже потом она стабилизируется. Дальше все будет зависеть от уровня безопасности в Киеве.