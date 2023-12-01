Красота натуральных материалов, уютные, тактильные текстуры и приглушенные нейтральные цветовые палитры – скандинавский декор является синонимом простоты. Если вы хотите создать уютную и успокаивающую атмосферу в рождественские праздники, дизайнеры советуют принять во внимание эти советы.
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Выберите нейтральную цветовую палитру
Праздничная столовая в скандинавском стиле / Фото Layered Lounge
Используйте природные материалы
Совместите дерево, сосновые шишки и зелень / Фото The Identitè Collective
Не забывайте о мягких покрывалах и подушках
Дизайнеры называют это тактильной текстурой / Фото Pottery Barn
Поставьте много свечей и ламп
Скандинавский декор – это о теплом свете / Фото &Tradition
Декор должен быть простым и минималистским
Следуйте принципу "чем меньше, тем лучше" / Фото Ferm Living
Сделайте украшения своими руками
В скандинавских странах люди очень любят создавать свой стиль декора / Фото Layered Lounge