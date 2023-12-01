Красота натуральных материалов, уютные, тактильные текстуры и приглушенные нейтральные цветовые палитры – скандинавский декор является синонимом простоты. Если вы хотите создать уютную и успокаивающую атмосферу в рождественские праздники, дизайнеры советуют принять во внимание эти советы.

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Выберите нейтральную цветовую палитру

Праздничная столовая в скандинавском стиле / Фото Layered Lounge

Используйте природные материалы

Совместите дерево, сосновые шишки и зелень / Фото The Identitè Collective

Не забывайте о мягких покрывалах и подушках

Дизайнеры называют это тактильной текстурой / Фото Pottery Barn

Поставьте много свечей и ламп

Скандинавский декор – это о теплом свете / Фото &Tradition

Декор должен быть простым и минималистским

Следуйте принципу "чем меньше, тем лучше" / Фото Ferm Living

Сделайте украшения своими руками

В скандинавских странах люди очень любят создавать свой стиль декора / Фото Layered Lounge