Краса натуральних матеріалів, затишні, тактильні текстури та приглушені, нейтральні колірні палітри – скандинавський декор є синонімом простоти. Якщо ви хочете створити затишну та заспокійливу атмосферу на різдвяні свята, дизайнери радять взяти до уваги ці поради.

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Оберіть нейтральну палітру кольорів

Святкова їдальня в скандинавському стилі / Фото Layered Lounge

Використовуйте природні матеріали

Поєднайте дерево, соснові шишки та зелень / Фото The Identitè Collective

Не забувайте про м'які покривала та подушки

Дизайнери називають це тактильною текстурою / Фото Pottery Barn

Поставте багато свічок та ламп

Скандинавський декор – це про тепле світло / Фото &Tradition

Декор має бути простим та мінімалістським

Дотримуйтеся принципу "що менше, то краще" / Фото Ferm Living

Зробіть прикраси своїми руками

У скандинавських країнах люди дуже люблять створювати свій стиль декору / Фото Layered Lounge