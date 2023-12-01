Краса натуральних матеріалів, затишні, тактильні текстури та приглушені, нейтральні колірні палітри – скандинавський декор є синонімом простоти. Якщо ви хочете створити затишну та заспокійливу атмосферу на різдвяні свята, дизайнери радять взяти до уваги ці поради.
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Оберіть нейтральну палітру кольорів
Святкова їдальня в скандинавському стилі / Фото Layered Lounge
Використовуйте природні матеріали
Поєднайте дерево, соснові шишки та зелень / Фото The Identitè Collective
Не забувайте про м'які покривала та подушки
Дизайнери називають це тактильною текстурою / Фото Pottery Barn
Поставте багато свічок та ламп
Скандинавський декор – це про тепле світло / Фото &Tradition
Декор має бути простим та мінімалістським
Дотримуйтеся принципу "що менше, то краще" / Фото Ferm Living
Зробіть прикраси своїми руками
У скандинавських країнах люди дуже люблять створювати свій стиль декору / Фото Layered Lounge