Как украсить дом к праздникам: 6 идей рождественского декора в скандинавском стиле
Источник:Homes & Gardens
Если в этом году вы хотите создать более простой и естественный, но стильный декор, то скандинавский стиль вас точно вдохновит. Взгляните на эти 6 замечательных идей от ведущих дизайнеров.
Красота натуральных материалов, уютные, тактильные текстуры и приглушенные нейтральные цветовые палитры – скандинавский декор является синонимом простоты. Если вы хотите создать уютную и успокаивающую атмосферу в рождественские праздники, дизайнеры советуют принять во внимание эти советы.
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