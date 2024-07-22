Это очень универсальный цвет, который бывает разных оттенков: от темно-пудрового до нежно-розового. Но часто, когда дело касается окрашивания и декорирования, подобрать к розовому правильный цвет бывает сложно.

Обратите внимание Как сочетать бежевый и красный: 5 лучших идей с этой трендовой комбинацией

Дизайнеры назвали 7 тонов, которые идеально сочетаются с розовым. Вот примеры дизайнов с такими комбинациями.

Горчичный

Недвижимость Темно-розовая гостиная Темно-розовая гостиная Цвета ДизайнГостиная с темно-розовыми стенами и горчичным диваном / Фото Alexandra Gater

Красный

Недвижимость Тренды и вдохновение Гостиная в нежно-розовых тонах в гостинойНежно-розовая гостиная с красным абстрактным искусством / Фото Matthew Williamson

Светло-голубой

Недвижимость Тренды и вдохновение Голубой в спальне Голубой в спальнеБелая спальня с голубой кроватью с розовым изголовьем / Фото Ellerslie Interiors

Темно-серый

Недвижимость Тренды и вдохновение Серый с розовым в спальнеСпальня с кроватью с серым изголовьем и розовой постелью / Фото Original BTC

Темно-синий

Недвижимость Тренды и вдохновение Розово-синяя спальня Тренды и вдохновениеСпальня с бледно-розовыми стенами и темно-синими акцентами / Фото Nadia Watts Interior Design

Зеленый

Недвижимость Трендовая зеленая кухня Трендовая зеленая кухняНежно-розовые стены и темно-зеленая мебель на кухне / Фото Farrow & Ball

Оливковый

Недвижимость Тренды и вдохновение Оливковая спальня Тренды и вдохновениеОливковая спальня с розовыми и бежевыми деталями / Фото Blackberry Farm Design