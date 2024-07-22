Это очень универсальный цвет, который бывает разных оттенков: от темно-пудрового до нежно-розового. Но часто, когда дело касается окрашивания и декорирования, подобрать к розовому правильный цвет бывает сложно.
Обратите внимание Как сочетать бежевый и красный: 5 лучших идей с этой трендовой комбинацией
Дизайнеры назвали 7 тонов, которые идеально сочетаются с розовым. Вот примеры дизайнов с такими комбинациями.
Горчичный
Гостиная с темно-розовыми стенами и горчичным диваном / Фото Alexandra Gater
Красный
Нежно-розовая гостиная с красным абстрактным искусством / Фото Matthew Williamson
Светло-голубой
Белая спальня с голубой кроватью с розовым изголовьем / Фото Ellerslie Interiors
Темно-серый
Спальня с кроватью с серым изголовьем и розовой постелью / Фото Original BTC
Темно-синий
Спальня с бледно-розовыми стенами и темно-синими акцентами / Фото Nadia Watts Interior Design
Зеленый
Нежно-розовые стены и темно-зеленая мебель на кухне / Фото Farrow & Ball
Оливковый
Оливковая спальня с розовыми и бежевыми деталями / Фото Blackberry Farm Design