Це дуже універсальний колір, який буває різних відтінків: від темно-пудрового до ніжно-рожевого. Та часто, коли справа стосується фарбування та декорування, підібрати до рожевого правильний колір буває складно.

Зверніть увагу Як поєднувати бежевий і червоний: 5 найкращих ідей з цією трендовою комбінацією

Дизайнери назвали 7 тонів, які ідеально поєднуються з рожевим. Ось приклади дизайнів з такими комбінаціями.

Гірчичний

Нерухомість Темно-рожева вітальня Кольори ДизайнВітальня з темно-рожевими стінами та гірчичним диваном / Фото Alexandra Gater

Червоний

Нерухомість Тренди і натхнення Вітальня в ніжно-рожевих тонахНіжно-рожева вітальня з червоним абстрактним мистецтвом / Фото Matthew Williamson

Світло-блакитний

Нерухомість Тренди і натхнення Блакитний у спальніБіла спальня з блакитним ліжком з рожевим узголів'ям / Фото Ellerslie Interiors

Темно-сірий

Нерухомість Тренди і натхнення Сірий з рожевим у спальніСпальня з ліжком з сірим узголів'ям та рожевою постіллю / Фото Original BTC

Темно-синій

Нерухомість Тренди і натхнення Рожево-синя спальняСпальня з блідо-рожевими стінами й темно-синіми акцентами / Фото Nadia Watts Interior Design

Зелений

Нерухомість Трендова зелена кухняНіжно-рожеві стіни та темно-зелені меблі на кухні / Фото Farrow & Ball

Оливковий

Нерухомість Тренди і натхнення Оливкова спальняОливкова спальня з рожевими та бежевими деталями / Фото Blackberry Farm Design