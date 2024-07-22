Це дуже універсальний колір, який буває різних відтінків: від темно-пудрового до ніжно-рожевого. Та часто, коли справа стосується фарбування та декорування, підібрати до рожевого правильний колір буває складно.
Зверніть увагу Як поєднувати бежевий і червоний: 5 найкращих ідей з цією трендовою комбінацією
Дизайнери назвали 7 тонів, які ідеально поєднуються з рожевим. Ось приклади дизайнів з такими комбінаціями.
Гірчичний
Вітальня з темно-рожевими стінами та гірчичним диваном / Фото Alexandra Gater
Червоний
Ніжно-рожева вітальня з червоним абстрактним мистецтвом / Фото Matthew Williamson
Світло-блакитний
Біла спальня з блакитним ліжком з рожевим узголів'ям / Фото Ellerslie Interiors
Темно-сірий
Спальня з ліжком з сірим узголів'ям та рожевою постіллю / Фото Original BTC
Темно-синій
Спальня з блідо-рожевими стінами й темно-синіми акцентами / Фото Nadia Watts Interior Design
Зелений
Ніжно-рожеві стіни та темно-зелені меблі на кухні / Фото Farrow & Ball
Оливковий
Оливкова спальня з рожевими та бежевими деталями / Фото Blackberry Farm Design