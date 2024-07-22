Какие цвета сочетаются с розовым: 7 лучших комбинаций для гармоничного интерьера
Источник:Homes & Gardens
Розовый – это замечательный цвет, который добавит тепла вашему домашнему декору. А в летние месяцы он имеет по-особенному очаровательный вид.
Это очень универсальный цвет, который бывает разных оттенков: от темно-пудрового до нежно-розового. Но часто, когда дело касается окрашивания и декорирования, подобрать к розовому правильный цвет бывает сложно.
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Дизайнеры назвали 7 тонов, которые идеально сочетаются с розовым. Вот примеры дизайнов с такими комбинациями.