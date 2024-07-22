Какие цвета сочетаются с розовым: 7 лучших комбинаций для гармоничного интерьера

Розовый – это замечательный цвет, который добавит тепла вашему домашнему декору. А в летние месяцы он имеет по-особенному очаровательный вид.

Это очень универсальный цвет, который бывает разных оттенков: от темно-пудрового до нежно-розового. Но часто, когда дело касается окрашивания и декорирования, подобрать к розовому правильный цвет бывает сложно.

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Дизайнеры назвали 7 тонов, которые идеально сочетаются с розовым. Вот примеры дизайнов с такими комбинациями.

Горчичный

Гостиная с темно-розовыми стенами и горчичным диваном / Фото Alexandra Gater

Красный

Нежно-розовая гостиная с красным абстрактным искусством / Фото Matthew Williamson

Светло-голубой

Белая спальня с голубой кроватью с розовым изголовьем / Фото Ellerslie Interiors

Темно-серый

Спальня с кроватью с серым изголовьем и розовой постелью / Фото Original BTC

Темно-синий

Спальня с бледно-розовыми стенами и темно-синими акцентами / Фото Nadia Watts Interior Design

Зеленый

Нежно-розовые стены и темно-зеленая мебель на кухне / Фото Farrow & Ball

Оливковый

Оливковая спальня с розовыми и бежевыми деталями / Фото Blackberry Farm Design