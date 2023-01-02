Какие изменения ожидают от рынка жилья в 2023 году, если полномасштабная война затянется, и какие шаги могут оживить отрасль – дальше.

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На рынок жилья напрямую влияют события на фронте

По словам адвоката Александра Таламанчука, если война затянется на весь 2023 год, ситуация на первичном рынке жилья будет оставаться тяжелой. К тому же из-за блекаутов и ухудшения экономической ситуации в Украине большое количество девелоперских компаний окажутся на грани банкротства. В то же время, часть инвесторов, купивших жилье с помощью программ по рассрочке или ипотеке, не смогут погасить задолженность по платежам.

Таламанчук считает, что есть и факторы, способные простимулировать рынок недвижимости.

Положительно на рынок недвижимости будет влиять приемлемый уровень инфляции, понижение себестоимости строительства вследствие понижения себестоимости стройматериалов. А также увеличение доходов граждан, проведение программ кредитования на уровне 3%,

– добавляет эксперт.

Кроме того, Таламанчук отмечает, что важно дальше системно работать над усовершенствованием законодательства. В частности, усовершенствовать или ветировать закон №5655, устанавливающий новые нормы закона о реформировании сферы градостроительной деятельности.

"В обществе необходимо продолжать публичное обсуждение и анализ градостроительной реформы, привлекать как можно больше участников, держать на контроле ход реформы, отслеживать все несоответствия и проблемы, возникающие в результате ее внедрения. Также отмечать положительные моменты реформы", – объясняет он.

Сегодня важно вернуть доверие инвесторов и нивелировать возможность на законодательном уровне предоставлять исключительно государственные функции бизнеса, которые сможет контролировать другой бизнес. Прозрачные правила игры на рынке недвижимости будут стимулировать к быстрому запуску рынка недвижимости, что важно для экономики Украины в целом.

На сегодняшний день есть единственная причина, от которой зависит прогноз рынка недвижимости в Украине в следующем году. Это события, происходящие в стране, связанные с войной. Все зависит от активности боевых действий, от затишья или перемирия, и долгожданного окончания войны,

– добавляет Ольга Щедрина, эксперт по недвижимости.

По ее прогнозам, ситуация на рынке недвижимости не изменится, по меньшей мере, к весне, а может даже и к лету.

"Как видим, сегодня спрос на недвижимость в Киеве почти равен нулю, потому что имеем постоянные отключения света, потерю связи, интернета. И в такие времена людям действительно не до покупки недвижимости", – добавляет эксперт.

Рынок недвижимости оживет и получит движение в сторону активного роста, только после завершения активных военных действий, утверждает Щедрина. По ее прогнозам, в течение 2023 года будет сохраняться спрос на загородное жилье и земельные участки. А "вторичка" вырастет в цене и вскоре вернется к довоенным показателям.

Щедрина отмечает, что как только сможем вернуться к стабильной мирной жизни, спрос на недвижимость вырастет и придут новые инвестиции. Тогда повысятся цены как на продажу, так и на аренду всех сегментов жилья.