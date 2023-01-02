Яких змін очікувати від ринку житла у 2023 році, якщо повномасштабна війна затягнеться та які кроки можуть пожвавити галузь – далі.

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На ринок житла напряму впливають події на фронті

За словами адвоката Олександра Таламанчука, якщо війна затягнеться на увесь 2023 рік, ситуація на первинному ринку житла залишатиметься важкою. До того ж унаслідок погіршення економічної ситуації в Україні та блекаут велика кількість девелоперських компаній опиняться у процедурі банкрутства. Водночас частина інвесторів, що придбали житло за допомогою програм з розтермінування чи іпотеки, не зможуть погасити заборгованість за платежами.

Таламанчук вважає, що є й фактори, здатні простимулювати ринок нерухомості.

Позитивно на ринок нерухомості буде впливати прийнятний рівень інфляції, зниження собівартості будівництва внаслідок зниження собівартості будівельних матеріалів. А також збільшення доходів громадян, провадження програм кредитування на рівні 3%,

– додає експерт.

Крім того, Таламанчук наголошує, що важливо далі системно працювати над удосконаленням законодавства. Зокрема, вдосконалити чи ветувати закон №5655, який встановлює нові норми закону про реформування сфери містобудівної діяльності.

"У суспільстві необхідно продовжувати публічне обговорення й аналіз містобудівної реформи, залучати якомога більше учасників, тримати на контролі перебіг реформи, відстежувати всі невідповідності та проблеми, які виникають у результаті її впровадження. Також відмічати позитивні моменти реформи", – пояснює він.

Сьогодні важливо повернути довіру інвесторів і нівелювати можливість на законодавчому рівні надавати виключно державні функції бізнесу, які зможе контролювати інший бізнес. Прозорі правила гри на ринку нерухомості стимулюватиме до швидкого запуску ринку нерухомості, що важливо для економіки України загалом.

На сьогодні є єдина причина, від якої залежить прогноз ринку нерухомості в Україні наступного року. Це події, які відбуватимуться у країні, пов'язані з війною. Все залежить від активності бойових дій, від затишшя або перемир'я, і довгоочікуваного закінчення війни,

– додає Ольга Щедріна, експертка з нерухомості.

За її прогнозами, ситуація на ринку нерухомості не зміниться щонайменше до весни, а може навіть і до літа.

"Як бачимо, сьогодні попит на нерухомість у Києві майже дорівнює нулю, тому що маємо постійні відключення світла, втрату зв’язку, інтернету. І в такі часи людям дійсно не до купівлі нерухомості", – додає експертка.

Ринок нерухомості оживе та отримає рух у бік активного зростання, тільки після завершення активних військових дій, стверджує Щедріна. За її прогнозами впродовж 2023 року зберігатиметься попит на заміське житло та земельні ділянки. А "вторинка" зросте у ціні та невдовзі повернеться до довоєнних показників.

Щедріна зауважує, що як тільки зможемо повернутися до стабільного мирного життя, попит на нерухомість зросте й прийдуть нові інвестиції. Тоді підвищаться ціни, як на продаж, так і на оренду усіх сегментів житла.