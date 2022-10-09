Партнер консалтинговой компании SV Development Сергей Степенко считает, что количество предложений на рынке жилья полуострова после разрушения Крымского моста увеличится минимум на 20 – 30%.

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Интересно, что в местной базе агентства недвижимости "Мир квартир" выставлено 36,5 тысячи предложений о продаже. Это на 10% больше по сравнению с серединой сентября. Причина – успешные атаки ВСУ и явный провал планов Кремля.

Россияне в панике собирают вещи

Утро 8 октября стало чрезвычайно беспокойным для россиян, особенно для тех, кто осел на территории временно оккупированного Крыма. Около 06:00 вблизи Крымского моста раздался взрыв на железнодорожной ветке. Как говорилось в сообщениях местных "властей", загорелась цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. В настоящее время 2 пролета моста разрушены, а российские оккупанты панически собирают вещи, чтобы покинуть полуостров на паромных переправах.

Панические настроения начали нарастать в августе, когда в Джанкое, на российской военной базе рядом с Саками, раздались первые взрывы. Однако подрыв моста стал финальным аккордом.

Цены падают безумными темпами

Осенью количество сделок купли-продажи жилья традиционно растет. Но не в этом году. Продавцов действительно стало больше, однако желающих купить жилье на оккупированном полуострове практически нет.

По данным базы российской АН "Мир квартир", за последние 3 недели количество предложений по продаже жилья выросло на 10% и сейчас насчитывает 36,5 тысячи объявлений. Больше всего предложений в:

Ялте (8,9 тысячи),

(8,9 тысячи), Симферополе (8,4 тысячи),

(8,4 тысячи), Алуште (2,2 тысячи),

(2,2 тысячи), Феодосии (2,3 тысячи).

Скорее всего, вскоре возрастет количество желающих продать свою недвижимость в Керчи, где сейчас на продажу выставлено 1,6 тысячи квартир.

Россияне, купившие квартиру с инвестиционной целью, то есть сдавали ее в аренду или планировали позже перепродать по более высоким ценам, сейчас лишаются своего имущества,

– говорит Степенко.

По данным крымской риэлтерско-консалтинговой компании REM Navigator, цены на недвижимость в Крыму снизились на 27% по сравнению с началом 2022 года. Больше пока падение зафиксировали в феврале – на 14%. В то же время Степенко прогнозирует, что реальные цены на жилье после взрыва на Крымском мосту снизятся еще на 20%.

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За сколько можно купить элитную недвижимость

Стоимость жилья в Ялте

К тому же продавцы распродают дорогие квартиры с дизайнерскими ремонтами. Так, по данным базы "Мира квартир", студия на улице Красных Партизан площадью 34,7 метра квадратных на 15 этаже 18-этажного дома в Ялте продается за 86 тысяч долларов. А трехкомнатная на улице Донской площадью 70 "квадратов" на набережной с дизайнерским ремонтом в викторианском стиле стоит 400 тысяч долларов. Четырехкомнатную квартиру в старинном ялтинском особняке на улице Музейной и панорамным морским видом площадью 155 "квадратов" продают за 450 тысяч долларов.

Стоимость жилья в Керчи

Несколько более низкие цены в Керчи. К примеру, трехкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра на первом этаже двухэтажного здания за пять минут ходьбы в центр продается за 88 тысяч долларов, а двухкомнатная, площадью 43 квадратных метра, по улице 23 мая 1919 года за 15 минут пешком до набережной можно купить за 4 долларов.

Стоимость жилья Симферополе

В Симферополе двухкомнатную квартиру площадью 44 квадратных метра на проспекте Кирова продают за 137 тысяч долларов. Двухкомнатная квартира площадью 39 квадратных метров на пересечении улиц Чехова и Севастопольская с закрытым двором и на расстоянии двух минут пешком в центр города с ремонтом можно купить за 74 тысячи долларов.