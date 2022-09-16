На рынке жилья появляются единичные дисконты: стоит ли ожидать дальнейшего падения цен

Рынок недвижимости Украины не может оправиться от потрясений, спровоцированных полномасштабным нападением России. Количество сделок остается на минимальном уровне, а цена, несмотря на ожидания покупателей, не упала.

Если кто решается приобрести жилье, то ищет среди бюджетных вариантов. По словам риелторов предпочтение отдается однокомнатным и двухкомнатным квартирам на вторичном рынке. В то же время, спрос на новостройки остается довольно низким.

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Что изменилось на рынке недвижимости

Как рассказал заместитель председателя правления Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Владислав Кулишенко, стоимость квадратного метра на вторичном рынке в среднем осталась на уровне 1000 долларов за метр.

В Киеве в зависимости от района можно найти и по 900 долларов и выше, это касается элитных жилых комплексов, где продают метр по 1 200 – 1 300 долларов. Владельцы пытаются продавать квадратные метры за валюту, а не за гривны,

– рассказывает он.

До войны покупатели без проблем обменивали доллары на гривны и расплачивались в национальной валюте за квадратные метры. К тому же процедура оплаты проходила безналично. Однако сегодня условия изменились – продавцы настаивают только на наличном расчете в долларах. Поэтому покупатели сталкиваются с проблемами. Если нужно обменять гривну, приходится обходить несколько обменников. Если нужно снять деньги с депозита, то приходится ждать – более ста тысяч гривен в день банк не дает, а это около 2500 долларов.

Покупают жилье преимущественно те, кто имеет наличные деньги. А продавцы если уступают, то от силы на 10%. Впрочем, если речь идет о срочной продаже, то дисконт может составить и 30%.

Вариантов стало меньше. Многие из тех, кто продавал квартиру до войны, ее законсервировали. Не вышли на рынок и те, кто принимал ипотечные кредиты. Ведь подорожала учетная ставка НБУ, а значит, кредиты будут дорожать. Но доходы сократились у многих, и дальше выплачивать по кредитным обязательствам невозможно,

– констатирует Кулишенко.

Он считает, что если так будет продолжаться банки начнут отбирать жилье, а на рынке появится много квартир. По мнению риелтора, тогда основной спрос будут формироваться переселенцами.

Как отмечает глава Союза консультантов по недвижимости Иван Кудояр, недвижимость всегда была привязана к доллару. Сейчас это не изменилось. Гривна используется для уплаты налога, оформления сделки. А расчет остался в долларах и в ближайшее время все так и останется. Он заключает, что цена квадрата не упадет даже ввиду уменьшения сделок.

"Если до войны проходило ежемесячно в Киеве было от 3 000 до 5 000 сделок, то сейчас 300 – 400 сделок – рынок упал на 85%. И среди операций львиная доля системная, когда застройщик построил, ввел в эксплуатацию и оформил все квартиры на себя, а затем их продает на вторичном рынке у нотариуса. Они также входят в статистику, хотя это первичный рынок. Так же много семейных соглашений между родственниками. А чистых купель-продаж очень мало", – отметил он.

Кудояр рассказал, что сейчас по Украине можно насчитать до 1000 сделок в месяц. Продаются в основном квартиры до 50 тысяч долларов, более дорогое жилье простаивает в ожидании платежеспособных покупателей, ведь продавцы такого жилья пока не готовы уступать.