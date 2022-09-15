По данным консалтинговой компании "РеалЭкспо" и портала загородной недвижимости Zagorodna, это на 18 708 гривен больше, чем в январе.

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Причины удорожания недвижимости под Киевом

Эксперты отмечают, что подорожание связано, прежде всего, с ростом курса доллара на 51% с начала года. В то же время возросла стоимость стройматериалов. Сама жилая площадь в гривнах поднялась в цене на 1,5% за 7 месяцев.

Также на рост цен в коттеджных городках Вышгородского района влияет:

отсутствие платежеспособного спроса;

отсутствие покупателей-инвесторов;

миграционные процессы;

дефицит рабочей силы;

непрогнозируемость войны;

тяжелая экономическая ситуация и инфляция;

отсутствие кредитования застройщиков.

Динамика средней стоимости коттеджных городков Вышгородского района

Населенный

пункт Январь Август Вышгород - 28 079 гривен за квадратный метр Лебедевка 58 468 гривен за квадратный метр 81 888 гривен за квадратный метр Новые Петровцы 22 076 гривен за квадратный метр 34 007 гривен за квадратный метр Осещина 32 800 гривен за квадратный метр 51 046 гривен за квадратный метр Синяк 24 806 гривен за квадратный метр 37 700 гривен за квадратный метр Старые Петровцы 21 005 гривен за квадратный метр 28 795 гривен за квадратный метр Хотяновка 42 425 гривен за квадратный метр 65 382 гривен за квадратный метр Среднее 35 648 гривен за квадратный метр 54 356 гривен за квадратный метр

Лидером стоимости "квадрата" стала Лебедевка – 81 888 гривен за квадратный метр. С начала года стоимость "квадрата" выросла здесь на 40%.

На втором месте – Хотяновка со стоимостью 65382 и ростом цены на 54,11%.

На третьем месте – Осещина со стоимостью 51046 гривен за "квадрат", цена выросла на 55,62%.

Минимальная стоимость квадратного метра зафиксирована в поселке Осещина. В отдельных коттеджных городках метр продается за 21 878 гривен.

Максимальную стоимость по региону – 136 425 гривен за квадрат – предлагают в коттеджном городке в поселке Лебедевка.

Какой формат жилья самый дорогой

Средняя цена квадратного метра в коттеджных городах под Вышгородом изменялась в зависимости от типа недвижимости. По состоянию на начало сентября цены распределились следующим образом:

таунхаус – 33 731 гривна;

дуплекс – 42 481 гривна;

коттедж – 66 680 гривен;

квадрекс – 31 750 гривен.

Квадрат в коттеджах дороже на 97,68%, чем квадратный метр в таунхаусах. Эксперты объясняют, что столь большая разница связана с большим количеством городков с коттеджами элит-класса.

Средняя цена квадратного метра в коттеджных городах Вышгородского района изменялась в зависимости от состояния строительства. По состоянию на начало сентября она выглядела так:

строящиеся объекты – 53 840 гривен,

построеные – 57 728 гривен.

Также стоимость "квадрата" напрямую зависит от места расположения: чем ближе к границе Киева, тем дороже недвижимость.