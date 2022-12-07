Незаконность сделок не останавливала россиян. Лишь в первый год оккупации они приобрели более 10 тысяч квартир и других объектов недвижимости в Крыму. Более того – в 2020 году россияне издали указ, согласно которому иностранцы (украинцы и крымские татары, не отказавшиеся от украинского паспорта) лишены права владеть землей в приграничных регионах, к которым отнесена почти вся территория временно оккупированного Крыма.

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Однако сейчас ситуация стремительно меняется. На фоне взрывов в Крыму и новостей о предстоящей деоккупации полуострова, все больше россиян распродают здешние дома. Более сообразительные владельцы, успевшие получить два паспорта и оформить покупку жилья по законодательству двух стран, пока выжидают дальнейших изменений.

В то же время, украинские юристы объясняют, что покупка недвижимости в Крыму по российским законам после 2014 года несет риск для россиян и граждан других государств. За противоправный захват собственности другого лица может наступить уголовная ответственность.

Признают ли документы право собственности на недвижимость граждан России после деоккупации Крыма

С 2014 года соглашения с крымской недвижимостью, проведенные в Украине и внесенные в украинский Государственный реестр, не признаются Россией. В то же время, то, что внесено в российский реестр – не признается Украиной. Поэтому такие ситуации на оккупированных территориях регулируются Международным судом ООН.

"Европейский суд по правам человека констатировал, что Консультативное заключение Международного Суда четко показывает, что в подобных ситуациях обязательство игнорировать, не принимать во внимание действия существующих де-факто органов и институтов (оккупационных властей) далеко от абсолютного".

Для людей, проживающих на этой территории, жизнь продолжается. И эту жизнь нужно сделать более сносной и защищенной фактической властью, включая их суды. Действия фактической власти в интересах жителей этой территории не могут просто игнорироваться третьими странами или международными организациями, особенно судами,

– объясняет управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

Но признание актов оккупационных властей в ограниченном контексте защиты прав жителей оккупированных территорий никоим образом не легитимирует такую власть.

При определенных обстоятельствах операции с недвижимостью на временно оккупированных территориях могут быть признаны действительными по процедуре так называемой "конвалидации ничтожных сделок". Например, при переходе прав собственности в соответствии с завещанием.

Смогут ли украинцы вернуть себе проданное или утраченное в Крыму жилье

Квартиры, дома и земельные участки на территории Крыма остаются в собственности тех, кто пользовался ими до временной оккупации. То есть лицо, имеющее украинские документы на недвижимость, по возвращении полуострова имеет полное право распоряжаться своим имуществом. К тому же они могут подать судебный иск об устранении препятствий в пользовании имуществом, если кто-то проживает в их доме.

В то же время юридическим лицам-резидентам России, оформившим документы на право собственности во время оккупации, не стоит рассчитывать на снисходительность украинской власти. Их имущество может быть принудительно изъято.

Отдельный вопрос – покупка украинскими гражданами недвижимости, построенной на протяжении оккупации. Сейчас вопрос правового статуса такого имущества законодательно не урегулирован. Однако юристы убеждены, что законодатели позаботятся об этих случаях, а украинцы оставят за собой права на приобретенное имущество.