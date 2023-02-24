На сколько упал рынок офисной аренды в Киеве за год: цифра впечатляет

С начала российского вторжения рынок офисной аренды в Киеве сильно упал. Активность снизилась практически в 5 раз.

Арендная активность снизилась с около 145 тысяч квадратных метров до примерно 40 тысяч квадратных метров. Об этом свидетельствуют исследования компании CBRE Ukraine.

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Офисный рынок ухудшился во время войны

Распределение арендной активности по индустриям бизнеса указывает на то, что ИТ-сектор, активно набиравший обороты в последние годы, в 2022 году заметно снизил спрос на офисные помещения, как и все остальные секторы,

– говорится в результатах исследования.

Доля ИТ-компаний в структуре арендной активности составила всего 22%. Большинство сделок были продолжены или перезаключены.

Из-за войны на рынке появилось большое количество объектов с незавершенным строительством. К тому же в 2022 году не зафиксировали новый девелоперский проект и вряд ли это произойдет в 2023 году. Поэтому объем офисной недвижимости в последующие 2 – 3 года вырастет только тогда, когда восстановятся приостановленные проекты.

Специалисты отмечают, что спрос на офисные помещения может быть подавленным и дальше, пока в стране продолжается война. Новое строительство практически не будет происходить.

Среднерыночная вакантность может увеличиться, если анонсированные на 2023 год проекты (около 72 тысяч квадратных метров) реализуют в течение года. Арендные ставки на офисные помещения вряд ли существенно изменятся в течение следующих 6 месяцев.