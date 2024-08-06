Во Львове сдают квартиру за более 200 тысяч гривен: что в ней такого особенного

Возле Стрыйского парка сдают в аренду четырехкомнатную квартиру по потрясающей цене. Ее стоимость составляет 5,5 тысячи долларов, то есть примерно 226 тысяч долларов в месяц.

Помещение расположено в элитной новостройке в ближнем центре города, пишут в объявлении на OLX. Сейчас это самая дорогая квартира на рынке аренды во Львове, сообщает Недвижимость 24.

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Самая дорогая квартира во Львове

Квартира расположена в 6-этажном доме в парковой зоне. Среди преимуществ – закрытая территория и обслуживание консьержа.

Жилье площадью 320 квадратов вмещает кухню, просторную гостиную, три изолированные комнаты, четыре гардероба, три санузла и техническое помещение. В квартире достаточно высокие потолки (3,3 метра) и современный интерьер.

Интерьер квартиры за 5,5 тысяч долларов / Фото OLX

В комнатах преобладают пастельные тона, но есть яркие акценты. В гостиной – зеленая стена, в одной из основных комнат – желтые кресла и бирюзовые акценты на стенах одной из спален.

В стоимость аренды учтены два места в подземном паркинге.

Какая самая высокая арендная цена в Киеве

В столице предлагают огромный пентхаус с девятью комнатами за 15 тысяч долларов в месяц. Это самая дорогая квартира на рынке Киева, если брать во внимание аренду.

Среди преимуществ – собственная терраса, несколько балконов и сауна. Жилье расположено в элитном ЖК Печерского района.