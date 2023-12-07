Автор объявления отмечает, что это "самые элитные апартаменты города". В стоимость входит собственный двор и гараж на два автомобиля. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные онлайн-платформы объявлений OLX.

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Самая дорогая квартира в Черновцах

Площадь исторической квартиры-музея составляет 250 квадратных метров, из которых 15 "квадратов" занимает кухня.

Продажа элитной недвижимости в историческом центре города. Квартира-музей. Элитный ремонт не только на словах. Все очень добротное и дорогостоящее,

– пишет автор объявления.

Квартира вмещает две спальни, кухню, кабинет, гостиную, столовую, две ванные комнаты, гардероб, подвал и чердак. В объявлении также отмечено, что это квартира-дом, занимающая два этажа.

Квартира-музей в историческом центре стоит 37 миллионов гривен / Фото OLX.

Жилье продают меблированным с необходимой бытовой техникой (плитка, духовка, холодильник, стиральная и посудомоечная машины). В квартире есть теплый пол, установлены сигнализация и видеонаблюдение.

Точная стоимость жилья составляет 990 тысяч долларов. Сумма просто заоблачная, учитывая цены на самые дорогие квартиры в областных центрах. Кстати, следующим в списке самых дорогих помещений Черновцов является пятикомнатный пентхаус, но он стоит в разы меньше – 285 тысяч долларов.