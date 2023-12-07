Авторка оголошення зазначає, що це "найелітніші апартаменти міста". У вартість входить власний двір та гараж на два авто. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на дані онлайн-платформи оголошень OLX.

Зверніть увагу КН РІЕЛ долучилася до програми "єВідновлення": що це означає для українців

Найдорожча квартира в Чернівцях

Площа історичної квартири-музею становить 250 квадратних метрів, з яких 15 "квадратів" займає кухня.

Продаж елітної нерухомості, в історичному центрі міста. Квартира-музей. Елітний ремонт, не тільки на словах. Все дуже добротне і дороговартісне,

– пише авторка оголошення.

Квартира вміщує дві спальні, кухню, кабінет, вітальню, їдальню, дві ванних кімнати, гардероб, підвал і горище. В оголошенні також зазначено, що це квартира-будинок, яка займає два поверхи.

Квартира-музей в історичному центрі коштує 37 мільйонів гривень / Фото OLX

Житло продають мебльованим з найнеобхіднішою побутовою технікою (плитка, духовка, холодильник, пральна та посудомийна машини). У квартирі є тепла підлога, встановлені сигналізація та відеоспостереження.

Точна вартість житла становить 990 тисяч доларів. Сума просто захмарна, враховуючи ціни на найдорожчі квартири в обласних центрах. До речі, наступним у списку найдорожчих помешкань Чернівців є п'ятикімнатний пентхаус, але він коштує в рази менше – 285 тисяч доларів.