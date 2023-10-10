На все деньги: как выглядит самая дорогая квартира в Харькове

В самом центре Харькова продают элитную квартиру за огромные деньги. Она имеет три этажа и частную террасу.

Автор объявления отмечает, что это не квартира, а настоящая мечта. Стоит жилье около 1 500 000 долларов или 54 745 500 гривен. Гламурные апартаменты появились на платформе OLX. 24 Канал.

Обратите внимание Строительство будет локомотивом развития – девелопер о перспективах украинского рынка жилья

Роскошь, которая понравится не всем

Гламурная квартира имеет общую площадь 371 квадратный метр, среди которых кухня занимает 32 "квадрата". Она расположена на девятом этаже 18-этажного жилого дома.

Квартира вмещает более 5 комнат, которые выполнили по дизайнерскому проекту. При ремонте использовали только дорогие материалы. Каждая комната действительно роскошна, но для многих может показаться слишком гламурной. И такое мнение сложится не зря, ведь в интерьере использовали многие элементы золота, лепнины, мрамора, плитки и яркого освещения.

Самая дорогая квартира в Харькове / Фото OLX.

"Супер элитная квартира-мечта!!! В самом центре Харькова! 371 квадратный метр. 3-этажная, три вида отопления, терраса. Все сделано из самых дорогих качественных материалов. Эту квартиру надо видеть!" – отметила автор объявления.

Квартиру продают с мебелью, но ее немного. Новому владельцу или владелице нужно будет приобрести все необходимое, что тоже потребует средств. Так что стоимость роскошных апартаментов на самом деле не окончательная. Кое-чего из бытовой техники тоже не хватает.

Особенностью квартиры есть большая терраса с панорамным видом на Харьков и окрестности. Там можно будет обустроить хорошую зону отдыха.

Частная терраса / Фото OLX