Сколько стоит самая дорогая квартира во Львове: цена действительно впечатляет

Самая дорогая квартира расположена во Франковском районе. Это шестикомнатное помещение, занимающее весь последний этаж невысокой новостройки.

Стоимость современной квартиры с дорогим ремонтом составляет 950 тысяч долларов. К стоимости также относятся три гаража в парковке и большая терраса. Квартиру продают без комиссий, то есть ее продает владелец, сообщает 24 Канал, ссылаясь на данные объявлений OLX.

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Как выглядит квартира за 36 миллионов гривен

Общая площадь квартиры вместе с террасой, лестничным прогибом составляет 450 квадратных метров. Терраса занимает 122 "квадрата"; также известна площадь кухни – 35 "квадратов". На террасе есть специальное укрепление для установки открытого джакузи и обустроена сауна, но без всего оборудования.

Кроме шести спален, в квартире есть кухня-гостиная и две ванные комнаты. Автор акцентирует, что ремонт выполнен очень качественно.

Самая дорогая квартира во Львове / Фото OLX

"В квартире сделан очень качественный современный дорогостоящий ремонт и установлена качественная немецкая техника, вся мебель сделана по спецзаказу из дерева. В санузлах на полу и на стенах есть натуральный мрамор. Есть два традиционных камина на дрова: один из рыжего мрамора, другой – из песчаника", – отмечено в объявлении.

Однако есть один существенный недостаток – большинство мебели в квартиру нужно будет докупить, ведь некоторые комнаты полностью пусты. Поскольку стоимость этого жилья и так очень высока, она еще и "влечет" много дополнительных затрат.

Во Львове упали средние цены на покупку жилья

Местный риелтор рассказал, что за последние два месяца покупать квартиры во Львове стало дешевле. Цены упали на 3-5% как на первичном, так и на вторичном рынках. Это связано, прежде всего, с тем, что во Львове существенно снизился спрос.

Интересно, что самые высокие цены на квартиры были летом. Потом рынок остановился, и застройщики начали предлагать много акций и беспроцентных рассрочок. Однако пока это еще не помогло улучшить ситуацию. "Рынок не обвалился, но ситуация заметно ухудшилась", – отметил риелтор.