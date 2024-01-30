Ванной нет, а туалет на улице: во Львове сдают в аренду квартиру с наименьшей площадью

Во Львове предлагают арендовать квартиру-кавалерку, то есть квартиру, которая обеспечивает минимальные потребности для временного проживания. В ней нет ванной комнаты, а в туалет придется ходить во двор.

Общая площадь дома составляет 14 квадратных метров. Это только одно помещение где устроили спальный уголок с диваном кухню и обеденную зону. Стоимость очень низкая 4 тысячи гривен в месяц, а это наименьшая арендная плата во Львове на платформе OLX.ua.24 Канал.

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Самая маленькая квартира во Львове по самой низкой арендной цене

Ремонт в квартире довольно современный, а мебель покупали не так давно. Учитывая жилое состояние жилья цена действительно очень низкая. Однако минусы существенные, потому что не каждый решится жить в квартире, где нет душа или ванны, а туалет где-то на улице. Однако это одни из признаков квартир-кавалерок. Жилье такого типа действительно может не предусматривать ванную комнату.

Кухонный и обеденный уголок / Фото OLX.

Жилье расположено на первом этаже 3-этажного дома. В квартиру есть отдельный вход со дворика. Из вариантов отопления только газовый конвектор. Самая необходимая мебель и бытовая техника есть.

Диван со шкафом в другом конце комнаты / Фото OLX.

В объявлении отмечают, что это предложение от риелтора, поэтому новый арендатор будет вынужден оплатить еще определенный процент посреднику. Коммунальные услуги в стоимость аренды тоже не учтены.

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В Днепровском районе столицы предлагают жилье за 4 500 гривен в месяцсамое дешевое предложение на рынке аренды. Площадь квартиры с одной комнатой, отдельной кухней и ванной комнатой составляет 27 квадратов.

Автор объявления отмечает, что квартиру можно арендовать с детьми, потому что там есть несколько спальных мест. Помещение в жилом состоянии, но ремонт в нем делали уже давно.