По словам архитекторов, здание под названием Tor Alva, или Белая башня, будет иметь высоту 30 метров, что станет рекордом. Ее планируют завершить в конце этого года.

Обратите внимание Новый уровень комфорта: обзор клубного дома Hyde Park во Львове

Колонны башни напечатают на 3D-принтере

Архитекторы рассказали, что разрабатывают Tor Alva, чтобы продемонстрировать потенциал 3D-печати с бетоном. По их словам, эта технология поможет минимизировать количество материалов, используемых в строительстве.

Tor Alva расположат на вершине здания, которое ранее использовали как кузницу. Первые восемь Y-образных колонн составят часть первого этажа.

Это будет самая высокая печатная башня в мире / Фото Dezeen

"Наш 3D-печатный бетон имеет арматуру, интегрированную в него в процессе роботизированной печати. Встроенная арматура в сочетании с системой натяжения придает колоннам необходимой прочности, что позволяет нам строить здания высотой 30 метров", – поделился архитектор Михаэль Гансмаер.

Ориентировочное время печати колонн составляет 900 часов. Их соединят с помощью винтов и тросиков, натягиваемых, чтобы в будущем башню можно было легко демонтировать перестроить в другом месте.

По идее, в башне будут проводить музыкальные и театральные представления. Она будет полуоткрытого типа.