За словами архітекторів, будівля під назвою Tor Alva, або Біла вежа, матиме висоту 30 метрів, що стане рекордом. Її планують завершили наприкінці цього року.

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Колони вежі надрукують на 3D-принтері

Архітектори розповіли, що розробляють Tor Alva, щоб продемонструвати потенціал 3D-друку з бетоном. За їхніми словами, ця технологія допоможе мінімізувати кількість матеріалів, що використовуються в будівництві.

Tor Alva розташують на вершині будівлі, яку раніше використовували як кузню. Перші вісім Y-подібних колон складуть частину першого поверху.

Це буде найвища друкована вежа у світі / Фото Dezeen

"Наш 3D-друкований бетон має арматуру, інтегровану в нього в процесі роботизованого друку. Вбудована арматура у поєднанні з системою натягу надає колонам необхідної міцності, що дозволяє нам будувати будівлі заввишки 30 метрів", – поділився архітектор Міхаель Гансмаєр.

Орієнтовний час друку колон становить 900 годин. Їх з'єднають за допомогою гвинтів і тросиків, що натягуються, щоб у майбутньому вежу можна було легко демонтувати перебудувати в іншому місці.

За ідеєю, у вежі будуть проводити музичні та театральні вистави. Вона буде напіввідкритого типу.