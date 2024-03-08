В Швейцарии построят самую высокую башню, напечатанную на 3D-принтере: фото потрясающего проекта

В Швейцарских Альпах создадут самую высокую печатную башню. Цюрихская высшая техническая школа уже начала процесс 3D-печати, и сейчас мастерам удалось создать восемь из 32 структурных колонн.

По словам архитекторов, здание под названием Tor Alva, или Белая башня, будет иметь высоту 30 метров, что станет рекордом. Ее планируют завершить в конце этого года.

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Колонны башни напечатают на 3D-принтере

Архитекторы рассказали, что разрабатывают Tor Alva, чтобы продемонстрировать потенциал 3D-печати с бетоном. По их словам, эта технология поможет минимизировать количество материалов, используемых в строительстве.

Tor Alva расположат на вершине здания, которое ранее использовали как кузницу. Первые восемь Y-образных колонн составят часть первого этажа.

Это будет самая высокая печатная башня в мире / Фото Dezeen

"Наш 3D-печатный бетон имеет арматуру, интегрированную в него в процессе роботизированной печати. Встроенная арматура в сочетании с системой натяжения придает колоннам необходимой прочности, что позволяет нам строить здания высотой 30 метров", – поделился архитектор Михаэль Гансмаер.

Ориентировочное время печати колонн составляет 900 часов. Их соединят с помощью винтов и тросиков, натягиваемых, чтобы в будущем башню можно было легко демонтировать перестроить в другом месте.

По идее, в башне будут проводить музыкальные и театральные представления. Она будет полуоткрытого типа.