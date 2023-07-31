Дом имеет площадь более 600 квадратных метров. Стоимость аренды в месяц просто колоссальная – 125 тысяч долларов.

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Роскошный дуплекс в сердце Мангеттена

Жилье вмещает шесть спален и семь ванных комнат. В доме много панорамных окон, поэтому можно наслаждаться видами на городской горизонт, реку Гудзон и Статую Свободы.

Гостиная с панорамными окнами / Фото Douglas Elliman



Одна из семи ванных комнат / Фото Douglas Elliman

Во всех спальнях есть отдельные ванные комнаты. Основная спальня с двумя окнами вмещает в себя большой шкаф, гардеробную и отдельную ванную комнату с подогревом пола.

В стоимость входит круглосуточное обслуживание консьержа и постоянного менеджера. На втором этаже дома есть фитнес-центр со студиями йоги и спортзалами, детская игровая комната, две гостиные для жителей, холодильная камера, частная камера хранения и хранилище для велосипедов, а также кинотеатр.



Современная и просторная кухня / Фото Douglas Elliman



Открытая терраса с дополнительной кухней / Фото Douglas Elliman