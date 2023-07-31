Помешкання має площу понад 600 квадратних метрів. Вартість оренди на місяць просто колосальна – 125 тисяч доларів.

Зверніть увагу Клубний будинок у затишному районі: КН РІЕЛ про переваги нового проєкту у Львові

Розкішний дуплекс у серці Мангеттена

Житло вміщує шість спалень і сім ванних кімнат. У помешканні багато панорамних вікон, тож можна насолоджуватися краєвидами на міський горизонт, річку Гудзон та Статую Свободи.

Вітальня з панорамними вікнами / Фото Douglas Elliman



Одна із семи ванних кімнат / Фото Douglas Elliman

Усі спальні мають окремі ванні кімнати. Основна спальня з двома вікнами вміщує велику шафу, гардеробну та окрему ванну кімнату з підігрівом підлоги.

До вартості входить цілодобове обслуговування консьєржа та постійного менеджера. На другому поверсі будинку є фітнес-центр зі студіями йоги та спортзалами, дитяча ігрова кімната, дві вітальні для мешканців, холодильна камера, приватна камера для зберігання та сховище для велосипедів, а також кінотеатр.



Сучасна й простора кухня / Фото Douglas Elliman



Відкрита тераса з додатковою кухнею / Фото Douglas Elliman