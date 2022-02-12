Самые дешевые города для покупки жилья в Португалии

12 февраля 2022 , 15:26
Читати новину українською

Источник:

The Portugal News

Стоимость недвижимости медленно растет по всей Европе. Так, в Португалии, где еще в 2020 году можно было купить бюджетный частный дом, средняя цена за квадрат выросла на 2,6%.

Несмотря на это, эксперты выделили муниципалитеты, в которых стоимость "квадрата" не превышает 230 евро. Рассказываем о них.

Интересно Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Где можно найти самое дешевое жилье

Дешевле всего обойдется дом в муниципалитете Форнос-де-Альгодрес в округе Гуарда, где медианная цена квадратного метра не превышает 169 евро (5 375 гривен). За ним следует муниципалитет Селтьярнарнес в Визеу, где "квадрат" стоит 190 евро (6 043 гривен).

10 самых дешевых городов:

  • Форнос-де-Альгодрес – 169 евро за метр квадратный;
  • Селтьярнарнес – 190 евро за квадратный метр;
  • Вила Флор – 201 евро за квадратный метр;
  • Фигейра-де-Каштелу-Родригу – 204 евро за квадратный метр;
  • Алмейда – 210 евро за квадратный метр;
  • Вимиозо – 218 евро за квадратный метр;
  • Могадуро – 222 евро за квадратный метр;
  • Транкозу – 233 евро за квадратный метр;
  • Ботикаш – 227 евро за метр квадратный;
  • Пенамакор – 229 евро за квадратный метр.
Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Самые дорогие округа

Самые дорогие дома расположены в районе Лиссабона, за ним следуют Кашкайш и Оэйраш.

  • Лиссабон – 3 427 евро за квадратный метр;
  • Кашкайш – 2 971 евро за квадратный метр;
  • Оэйраш – 2 536 евро за квадратный метр;
  • Лоле – 2 498 евро за метр квадратный;
  • Порту – 2 264 евро за квадратный метр;
  • Албуфейра – 2138 евро за метр квадратный;
  • Лагуш – 2 109 евро за квадратный метр;
  • Одивелаш – 2,104 евро за квадратный метр;
  • Тавира – 2038 евро за квадратный метр;
  • Алжезур – 1906 евро за метр квадратный.
Автор: Юлія Бабич