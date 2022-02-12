Самые дешевые города для покупки жилья в Португалии

Стоимость недвижимости медленно растет по всей Европе. Так, в Португалии, где еще в 2020 году можно было купить бюджетный частный дом, средняя цена за квадрат выросла на 2,6%.

Несмотря на это, эксперты выделили муниципалитеты, в которых стоимость "квадрата" не превышает 230 евро. Рассказываем о них.

Интересно Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями

Где можно найти самое дешевое жилье

Дешевле всего обойдется дом в муниципалитете Форнос-де-Альгодрес в округе Гуарда, где медианная цена квадратного метра не превышает 169 евро (5 375 гривен). За ним следует муниципалитет Селтьярнарнес в Визеу, где "квадрат" стоит 190 евро (6 043 гривен).

10 самых дешевых городов:

Форнос-де-Альгодрес – 169 евро за метр квадратный;

– 169 евро за метр квадратный; Селтьярнарнес – 190 евро за квадратный метр;

– 190 евро за квадратный метр; Вила Флор – 201 евро за квадратный метр;

– 201 евро за квадратный метр; Фигейра-де-Каштелу-Родригу – 204 евро за квадратный метр;

– 204 евро за квадратный метр; Алмейда – 210 евро за квадратный метр;

– 210 евро за квадратный метр; Вимиозо – 218 евро за квадратный метр;

– 218 евро за квадратный метр; Могадуро – 222 евро за квадратный метр;

– 222 евро за квадратный метр; Транкозу – 233 евро за квадратный метр;

– 233 евро за квадратный метр; Ботикаш – 227 евро за метр квадратный;

– 227 евро за метр квадратный; Пенамакор – 229 евро за квадратный метр.

Самые дорогие округа

Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЕЛ , за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.

Самые дорогие дома расположены в районе Лиссабона, за ним следуют Кашкайш и Оэйраш.