Самые дешевые города для покупки жилья в Португалии
12 февраля 2022 , 15:26Читати новину українською
Источник:The Portugal News
Стоимость недвижимости медленно растет по всей Европе. Так, в Португалии, где еще в 2020 году можно было купить бюджетный частный дом, средняя цена за квадрат выросла на 2,6%.
Несмотря на это, эксперты выделили муниципалитеты, в которых стоимость "квадрата" не превышает 230 евро. Рассказываем о них.
Интересно Инновации на рынке недвижимости: как базовые нормы сосуществуют с новыми технологиями
Где можно найти самое дешевое жилье
Дешевле всего обойдется дом в муниципалитете Форнос-де-Альгодрес в округе Гуарда, где медианная цена квадратного метра не превышает 169 евро (5 375 гривен). За ним следует муниципалитет Селтьярнарнес в Визеу, где "квадрат" стоит 190 евро (6 043 гривен).
10 самых дешевых городов:
- Форнос-де-Альгодрес – 169 евро за метр квадратный;
- Селтьярнарнес – 190 евро за квадратный метр;
- Вила Флор – 201 евро за квадратный метр;
- Фигейра-де-Каштелу-Родригу – 204 евро за квадратный метр;
- Алмейда – 210 евро за квадратный метр;
- Вимиозо – 218 евро за квадратный метр;
- Могадуро – 222 евро за квадратный метр;
- Транкозу – 233 евро за квадратный метр;
- Ботикаш – 227 евро за метр квадратный;
- Пенамакор – 229 евро за квадратный метр.
Самые дорогие округа
Самые дорогие дома расположены в районе Лиссабона, за ним следуют Кашкайш и Оэйраш.
- Лиссабон – 3 427 евро за квадратный метр;
- Кашкайш – 2 971 евро за квадратный метр;
- Оэйраш – 2 536 евро за квадратный метр;
- Лоле – 2 498 евро за метр квадратный;
- Порту – 2 264 евро за квадратный метр;
- Албуфейра – 2138 евро за метр квадратный;
- Лагуш – 2 109 евро за квадратный метр;
- Одивелаш – 2,104 евро за квадратный метр;
- Тавира – 2038 евро за квадратный метр;
- Алжезур – 1906 евро за метр квадратный.