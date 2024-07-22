В новостройках или "царские": какие квартиры в Киеве стоят дороже всего

Самые высокие цены на квартиры в Киеве этим летом зафиксировали не в новых жилых кварталах закрытого типа. А в дореволюционных домах, построенных до 1918 года.

Именно в таких домах, которые на рынке называют "царскими", продают самые дорогие квартиры в Киеве. Помещения в новостройках тем временем на втором месте в рейтинге.

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Сколько стоят самые дорогие квартиры столицы

Ключевые преимущества такого "антикварного" жилья в просторной планировке, толстых метровых стенах, высоких потолках, централизованном отоплении и водоснабжении, что важно во время блэкаутов.

Средняя стоимость однокомнатных "царских" квартир составляет 96 тысяч долларов, двухкомнатных – 145 тысяч долларов, а трехкомнатных – 220 тысяч долларов. Квадратный метр в среднем стоит 2 300 долларов за однокомнатную и 2200 долларов за двухкомнатную и трехкомнатную.

Аренда в "царском" доме обойдется в 40 000 гривен за двухкомнатное жилье и 53 тысячи гривен за трехкомнатное.

В новостройках и сталинках также очень дорого

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в новостройках Киева составляет 75 тысяч долларов. Двухкомнатную и трехкомнатную квартиру можно купить за 126 тысяч и 204 тысячи долларов соответственно. Все зависит от расположения, площади, этажности и тому подобное.

Аренда в новых домах обойдется в 35 тысяч гривен за двухкомнатные и 61 тысячу гривен за трехкомнатные квартиры.

На третьем месте – квартиры в сталинках, ведь покупатели любят их планировку и фасад. Такие дома, как и "царские" возведены преимущественно в центре, а также на Лукьяновке, Святошине. Также их еще можно найти на Дарнице и ДВРЗ.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в таком доме – 106 тысяч долларов, а трехкомнатной – 150 тысяч. Аренда квартиры в сталинке в среднем стоит 33 000 гривен (двухкомнатная) и 42 тысячи гривен (трехкомнатные).