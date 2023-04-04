Чем они думали: 11 провальных дизайнерских идей в отелях

4 апреля 2023, 16:29
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Источник:

Boredpanda

Кажется, над созданием гостиничных номеров всегда работают профессионалы, однако не в этих случаях.

Отдых в номере с такими провальными и жуткими решениями может стать адским. Мы создали подборку неудачных дизайнов, найденных на Airbnb.

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Неудачные дизайнерские решения в отелях

Кровавый коридор или какие коврики в отель покупать не стоит

Фото Boredpanda

Еще один владелец-любитель кровавых фильмов ужасов

Фото Boredpanda

Главное, что все удалось поместить, а все остальное – это только детали

Фото Boredpanda

Этот отдых с родителями или другом придется запомнить надолго

Фото Boredpanda

Еще один отличный номер для отдыха с семьей

Фото Boredpanda

Унитаз наверное расположили рядом с кроватью, чтобы не ходить далеко

Фото Boredpanda

Ступени, по которым ну "очень удобно" спускаться

Фото Boredpanda

Для того чтобы воспользоваться унитазом, понадобится хорошая растяжка и немного усилий

Фото Boredpanda

Зеркало же нужно для красоты, а не чтобы в него смотреть

Фото Boredpanda

Эти владельцы решили компактно все разместить в комнате, но кажется немного преувеличили с экономией

Фото Boredpanda

С планировки ванной комнаты у этих гостиниц проблемно


Фото Boredpanda

Автор: Ірина Бенцак