Трендовый прогноз: 10 самых популярных цветов кухни в 2023 году

Цвет является одним из самых важных моментов при создании кухни нашей мечты. Он оказывает влияние на все возможные аспекты дизайна.

За последние два года поисковые запросы "в какой цвет покрасить кухню" значительно выросли. Анализ также показал, какие цвета кухни, по прогнозам, будут самыми популярными в 2023 году.

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Какие цвета будут самыми популярными в течение 2023 года

На первом месте – неизменно популярная белая кухня. Это совершенно очевидно, учитывая ее универсальность и адаптивность. Далее в списке мы находим более авантюрные варианты, среди которых красный, розовый и желтый – все появляются в первой десятке. Вот топ-10:

белый;

черный;

серый;

зеленый;

синий;

кремовый;

красный;

розовый;

желтый;

коричневый.

Популярность черных кухонь кажется довольно удивительной, но этот цвет можно применять только для деталей.

"Черный на основной нижней части и навесных шкафах будет выглядеть роскошно и величественно с вневременным оттенком. Если вы не чувствуете себя такими смелыми, чтобы сделать кухню черной, возможно, выберите черные аксессуары, такие как краны и ручки?", - отмечает дизайнер Том Хоули.

Розовые кухни – это тренд, который набирает обороты. Цвет сейчас занимает девятое место. "Элегантная, более игривая альтернатива серому – она создает невероятную теплоту", – говорит Том.



Кухня в розовом цвете / Фото Unsplash

Розовый вызывает споры, но за последние несколько лет популярность этого универсального цвета резко возросла.