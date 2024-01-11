Все эксперты сходятся во мнении, что самыми популярными квартирами для аренды однокомнатные. Они не снижаются в цене даже на фоне сезонного падения спроса, а если и так, то совсем несущественно.

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За какими квартирами охотятся арендаторы в столице

"Спрос на аренду однокомнатных квартир уже не ажиотажный, как в августе-сентябре, но держится на стабильном уровне. Ходовые однокомнатные сейчас сдаются в аренду за 3 - 5 дней, что в целом соответствует довоенным реалиям", – рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Луханина.

Столичный риелтор Богдан Маковецкий говорит, что наблюдается рост популярности жилья в закрытых ЖК со своей придомовой территорией. Такие объекты с начала сентября тоже выросли в цене. А в холодное время года жители Киева стали больше интересоваться. наличием в доме генератора и стабильностью отопления и водоснабжение во время блекаутов

Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости, говорит, что для людей также важно отсутствие объектов энергетической, критической и военной инфраструктуры рядом с жильем. Кроме того, люди пытаются найти жилье на этаже, не выше седьмого. Это связано со страхом из-за возможных ракетных ударов.

Следовательно можно составить характеристику "идеальной квартиры" для жителей Киева:

однокомнатная;

максимум 7 этаж;

закрытая территория;

новостройка с высоким уровнем энергосбережения;

наличие генератора, стабильность отопления и водоснабжения при отключении света;

подземный паркинг, который можно использовать как бомбоубежище;

отсутствие рядом объектов энергетической, критической и военной инфраструктуры.

Как изменится стоимость аренды в 2024 году

Экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита считает, что цены на рынке аренды в этом году будут достаточно стабильными, по крайней мере, в первой половине 2024-го. Исключением станут лишь некоторые города, такие как Киев и Львов. Там стоимость аренды может возрасти на 10%.

Виктория Берещак также считает, что цены вырастут локально, в частности, в городах-миллионниках осенью, когда на работу и обучение вернутся многие украинцы.