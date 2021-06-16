Самые уродливые дома в Бельгии, о которых вы не знали: как они выглядят

Бельгия — страна, которая для многих является мечтой. Она известна, в том числе невероятными готическими и барочными соборами.
Однако есть в ней и другие здания, которые сложно назвать красивыми. Как выглядят странные объекты недвижимости в Бельгии – смотрите ниже.
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Какие дома встречаются в БельгииНеобычные здания расположены в разных частях страны. Некоторые из них выглядят нелепо, другие – странно, а третьи и вовсе кажутся устрашающими.
Этот дом кажется вполне традиционным, если не обращать внимание на окна – все они маленького размера, разной формы и расположены на странной высоте. Окна есть даже на крыше.
Окна на доме напоминают дверки для домашних животных / Фото инстаграм uglybelgianhouses
"Я хочу кирпич бесплатно!" – первое, что приходит в голову при виде этого дома.
Комментаторы также обратили внимание на странные окна / Фото инстаграм uglybelgianhouses
Детский рисунок стал реальностью – ассоциация, которую вызывает это здание.
Этот дом удивил пользователей социальной сети / Фото инстаграм uglybelgianhouses
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Дом чем-то расстроен – это выдает расположение дверей и окон в нем.
Странный фасад дома как будто выдает настроение собственников / Фото инстаграм uglybelgianhouses
Это здание больше похоже на кошелек, чем на дом, однако на нем есть номер и почтовый ящик.
Дом-кошелек в Бельгии / Фото инстаграм uglybelgianhouses
Этот странный объект недвижимости похож на многоярусный торт с разной начинкой.
Комментаторы считают, что дом как будто разрезали на части / Фото инстаграм uglybelgianhouses
Как выглядят другие странные здания в Бельгии / Фото инстаграм uglybelgianhouses: