Самые уродливые дома в Бельгии, о которых вы не знали: как они выглядят

Бельгия — страна, которая для многих является мечтой. Она известна, в том числе невероятными готическими и барочными соборами.

Однако есть в ней и другие здания, которые сложно назвать красивыми. Как выглядят странные объекты недвижимости в Бельгии – смотрите ниже.

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Какие дома встречаются в Бельгии

Необычные здания расположены в разных частях страны. Некоторые из них выглядят нелепо, другие – странно, а третьи и вовсе кажутся устрашающими.

Этот дом кажется вполне традиционным, если не обращать внимание на окна – все они маленького размера, разной формы и расположены на странной высоте. Окна есть даже на крыше.

Окна на доме напоминают дверки для домашних животных / Фото инстаграм uglybelgianhouses

"Я хочу кирпич бесплатно!" – первое, что приходит в голову при виде этого дома.

Комментаторы также обратили внимание на странные окна / Фото инстаграм uglybelgianhouses

Детский рисунок стал реальностью – ассоциация, которую вызывает это здание.

Этот дом удивил пользователей социальной сети / Фото инстаграм uglybelgianhouses

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Дом чем-то расстроен – это выдает расположение дверей и окон в нем.

Странный фасад дома как будто выдает настроение собственников / Фото инстаграм uglybelgianhouses

Это здание больше похоже на кошелек, чем на дом, однако на нем есть номер и почтовый ящик.

Дом-кошелек в Бельгии / Фото инстаграм uglybelgianhouses

Этот странный объект недвижимости похож на многоярусный торт с разной начинкой.

Комментаторы считают, что дом как будто разрезали на части / Фото инстаграм uglybelgianhouses

Как выглядят другие странные здания в Бельгии / Фото инстаграм uglybelgianhouses: