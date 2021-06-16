Однак є в ній і інші будівлі, які складно назвати гарними. Як виглядають дивні об'єкти нерухомості у Бельгії – дивіться нижче.

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Які будинки зустрічаються в Бельгії

Незвичайні будівлі розташовані в різних частинах країни. Деякі з них виглядають безглуздо, інші – дивно, а треті й зовсім здаються страшними.

Цей будинок здається цілком традиційним, якщо не звертати увагу на вікна – всі вони маленького розміру, різної форми й розташовані на дивній висоті. Вікна є навіть на даху.

Вікна на будинку нагадують дверцята для домашніх тварин / Фото інстаграм uglybelgianhouses

"Я хочу цеглу безкоштовно!" – перше, що спадає на думку, побачивши цей будинок.

Коментатори також звернули увагу на дивні вікна / Фото інстаграм uglybelgianhouses

Дитячий малюнок став реальністю – асоціація, яку викликає ця будівля.

Цей будинок здивував користувачів соціальної мережі / Фото інстаграм uglybelgianhouses

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Будинок чимось засмучений – це видає розташування дверей і вікон у ньому.

Дивний фасад будинку начебто видає настрій власників / Фото інстаграм uglybelgianhouses

Ця будівля більше схожа на гаманець, ніж на будинок, однак на ній є номер і поштова скринька.

Будинок-гаманець в Бельгії / Фото інстаграм uglybelgianhouses

Цей дивний об'єкт нерухомості схожий на багатоярусний торт з різною начинкою.

Коментатори вважають, що будинок ніби розрізали на частини / Фото інстаграм uglybelgianhouses​

Як виглядають інші дивні будівлі в Бельгії​ / Фото інстаграм uglybelgianhouses: