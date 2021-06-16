Однак є в ній і інші будівлі, які складно назвати гарними. Як виглядають дивні об'єкти нерухомості у Бельгії – дивіться нижче.
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Які будинки зустрічаються в Бельгії
Цей будинок здається цілком традиційним, якщо не звертати увагу на вікна – всі вони маленького розміру, різної форми й розташовані на дивній висоті. Вікна є навіть на даху.
Вікна на будинку нагадують дверцята для домашніх тварин / Фото інстаграм uglybelgianhouses
"Я хочу цеглу безкоштовно!" – перше, що спадає на думку, побачивши цей будинок.
Коментатори також звернули увагу на дивні вікна / Фото інстаграм uglybelgianhouses
Дитячий малюнок став реальністю – асоціація, яку викликає ця будівля.
Цей будинок здивував користувачів соціальної мережі / Фото інстаграм uglybelgianhouses
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Будинок чимось засмучений – це видає розташування дверей і вікон у ньому.
Дивний фасад будинку начебто видає настрій власників / Фото інстаграм uglybelgianhouses
Ця будівля більше схожа на гаманець, ніж на будинок, однак на ній є номер і поштова скринька.
Будинок-гаманець в Бельгії / Фото інстаграм uglybelgianhouses
Цей дивний об'єкт нерухомості схожий на багатоярусний торт з різною начинкою.
Коментатори вважають, що будинок ніби розрізали на частини / Фото інстаграм uglybelgianhouses
Як виглядають інші дивні будівлі в Бельгії / Фото інстаграм uglybelgianhouses: