5 городов с самыми дорогими квартирами в Украине: кто вошел в рейтинг

Цены на недвижимость в разных городах зависят от ситуации с безопасностью в регионе. Если в восточных областях стоимость жилья стала значительно ниже, то западные города возглавляют рейтинги с самыми высокими ценами.

В пятерку самых "дорогих" городов вошли четыре западных города. В этом рейтинге традиционно имеет свое место Киев, передает Недвижимость 24, ссылаясь на данные ЛУН.

Интересно Более 100 тысяч в месяц: как выглядит самое дорогое жилье для аренды на Прикарпатье

Города-лидеры по ценам на недвижимость

Самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке в августе – во Львове. Средняя стоимость здесь составляет 62 тысячи долларов. Киев занял второе место в рейтинге с ценой на уровне 60 тысяч долларов.

Третьим в списке идет Ужгород. Приобрести однокомнатную вторичную квартиру там стоить в среднем 55 тысяч долларов. Стоит отметить, что это на 2,2 тысячи больше, чем пол года назад.

Черновцы – четвертые, с ценой 46 тысяч долларов. На пятом месте оказалось два города – Луцк и Винница. Средняя стоимость в обоих составляет 45 тысяч долларов.

Цены на однокомнатные вторичные квартиры / Инфографика ЛУН

Львов – всюду первый

На первичном рынке также лидирует также Львов. В этом городе продают самые дорогие однокомнатные квартиры в новостройках – в среднем за 57 тысяч долларов. На втором месте, как и в рейтинге на вторичном рынке, оказался Киев. Однокомнатную квартиру в столице можно приобрести за 51 тысячу долларов.

На третьем месте – также также Ужгород, где средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 50 тысяч долларов.

Цены на однокомнатные квартиры в новостройках / Инфографика ЛУН

А дальше рейтинг сложился иначе. Четвертым в списке является Днепр со средней стоимостью в 45 тысяч долларов. Пятое место занимает Кропивницкий, где однокомнатная квартира в новостройке обойдется примерно в 41 тысячу долларов.