Вермонт известен как штат Зеленые горы из-за его одноименного живописного горного массива. Холмы, озера, реки и поля очаровывают любителей активного отдыха издалека. Все чаще покупатели жилья с большими бюджетами ищут собственные уголки в Вермонте. Им, например, может стать это поместье площадью 140 гектаров на берегу озера в Феррисбурге.

Обратите внимание Должны урегулировать ряд вопросов: застройщик о нововведениях на рынке жилья

Жилой комплекс за 26 миллионов

По цене 26,2 миллиона долларов – это самый дорогой дом в штате, и он может стать самой большой сделкой с жилой недвижимостью в Вермонте. Главный дом – каменный особняк площадью более 900 квадратных метров. Его построили еще в 1906 году.

"Это невероятное величие, расположенное прямо на озере Шамплейн, в изысканно озелененном дворе среди полей и лесов. Такой тип недвижимости почти недоступен", – говорит агент по недвижимости Уэйд Везерс.

Роскошный особняк на берегу озера / Фото Jared Vincent

Особняк вмещает 11 спален и 7 ванных комнат. Оригинальный кленовый пол, двери-карманчики и детализированная лепнина создают атмосферу классического стиля. Имение первоначально было разработано для банкира, а позже стало собственностью филантропа.

Нынешние владельцы вкладывали в дом миллионы, делая ремонты и обновления, но в то же время уважая архитектурные детали.

Потрясающие архитектурные детали / Фото Jared Vincent

На большой территории также размещены гостевые дома с 12 спальнями, дом смотрителя, дом для фермера, несколько амбаров для сена и молочный амбар.

В озере рядом можно плавать, кататься на лодках или рыбачить. Со времени постройки комплекс появляется на рынке только во второй раз.