Вермонт відомий як штат Зелені гори через його однойменний мальовничий гірський масив. Пагорби, озера, річки та поля зачаровують любителів активного відпочинку звіддаля. Усе частіше покупці житла з великими бюджетами шукають власні райські куточки у Вермонті. Ним, наприклад, може стати цей маєток площею 140 гектарів в на березі озера у Феррісбурзі.

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Житловий комплекс за 26 мільйонів

За ціною 26,2 мільйона доларів – це найдорожчий будинок у штаті, і він може стати найбільшою операцією з житловою нерухомістю у Вермонті. Головний будинок – кам'яний особняк площею понад 900 квадратних метрів. Його побудували ще в 1906 році.

"Це неймовірна велич, розташована прямо на озері Шамплейн, у вишукано озелененому дворі серед полів і лісів. Такий тип нерухомості майже недоступний", – каже агент з нерухомості Вейд Везерс.

Розкішний особняк на березі озера / Фото Jared Vincent

Особняк вміщує аж 11 спалень та 7 ванних кімнат. Оригінальна кленова підлога, двері-кишеньки та деталізована ліпнина створюють атмосферу класичного стилю. Маєток спочатку був розроблений для банкіра, а пізніше став власністю філантропа.

Теперішні власники вкладали в будинок мільйони, роблячи ремонти та оновлення, але водночас шануючи архітектурні деталі.

Приголомшливі архітектурні деталі / Фото Jared Vincent

На великій території також розміщені гостьові будинки з 12 спальнями, будинок доглядача, дім для фермера, кілька комор для сіна та молочна комора.

В озері поруч можна плавати, кататися на човнах чи рибалити. З часу побудови комплекс з'являється на ринку лише вдруге.