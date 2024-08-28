Не могут продать 4 года: сколько стоит "самый дорогой гараж в Британии"

Один из самых дорогих объектов недвижимости в Британии уже четыре года никто не покупает. Это гараж, который появился на рынке за 750 тысяч фунтов.

Гараж площадью 303 квадратных метра появился в продаже в марте 2020 года. Когда-то его использовали как жилье.

Обратите внимание У людей шок: на рынке появился дом со стеклянной ванной в спальне

Гараж за огромные деньги

Это помещение раньше было жильем для F-секций Управления специальных операций во время Второй мировой войны. А сейчас это, вероятно, самое дорогое место для парковки авто в мире. В долларах его стоимость достигает почти миллиона.

Вход в гараж / Фото Media Drum Images

По данным Rightmove, в 2023 году средняя стоимость недвижимости в Лондоне составляла 724,7 фунтов стерлингов. Квартиры продавали за более чем 566 тысяч, а таунхаусы – за более 820 тысяч.



Гараж за почти миллион долларов / Фото Media Drum Images

То есть этот гараж стоит больше полноценной квартиры. Хотя его площади хватит всего лишь для парковки двух авто среднего размера.