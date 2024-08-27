Стеклянная ванная комната расположена еще и в главной спальне. На фото видно, что там есть душ и туалет. Из комнаты для уединения сделали настоящую "смотровую комнату".

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Дом со стеклянной ванной комнатой

Объявление о продаже террасного дома разместили на онлайн-платформе недвижимости Rightmove. Его хотят продать за 425 тысяч фунтов стерлингов.

Агенты по недвижимости описали "стеклянный санузел" как один из ключевых атрибутов жилья. Мол, его переделали в соответствии с высокими техническими характеристиками и отделкой, чтобы сделать "более особенным".



Спальня со стеклянной ванной комнатой / Фото RightMove

По словам агентов, необычную планировку разработали для того, чтобы будущие владельцы могли любоваться видами. Ведь окна в главной спальне выходят на реку Венсум. Пользователям это дизайнерское решение все равно не нравится.

Сам дом выглядит так, будто он расположен в потрясающем месте с прекрасным видом, поэтому я щелкнула на него. Туалет стал для меня сюрпризом – я дважды перевела взгляд на него, и мне пришлось увеличить масштаб, чтобы посмотреть еще раз. Я не уверена, что хотела бы жить с такой ванной, и мой партнер тоже был в шоке от нее,

– написала 50-летняя Сара.



В ванной комнате есть душ и туалет / Фото RightMove

С женщиной согласились многие пользователи, написав, что не смогли бы нормально пользоваться ванной.

"Я вопреки всему надеюсь, что это такое стекло, которое волшебным образом становится матовым после щелчка выключателя", "У меня был такой в гостиничном номере в Берлине. Было странно, даже когда я был единственным жильцом", – написали комментаторы.