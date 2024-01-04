Очень живописное место: продают один из самых отдаленных домов Великобритании

Дом расположен недалеко от Инглборо – второй по высоте трех гор Йоркширских Долин. Жилье построили еще 400 лет назад, но оно до сих пор в жилом состоянии, причем интерьер вообще отличный.

Фермерский дом с четырьмя спальнями продается за 400 тысяч фунтов. Добраться до него можно только на внедорожнике, так что жить там решится не каждый. Однако есть одно важное поощрение – это жилье подпадает под правительственную программу "Стимулирование возобновляемого тепла", то есть владельцам будут выплачивать за него 1400 фунтов стерлингов в год.

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Внутри дом гораздо приветливее, чем снаружи

Двухэтажный дом расположен на участке площадью 2 гектара, что тоже будет принадлежать новому владельцу. Интерьер очень привлекателен и уютен. На первом этаже есть также прачечная, мастерская, заводская комната и столовая вместе с зоной приема гостей.

На верхнем этаже есть три спальни с отдельными ванными комнатами и четвертая небольшая спальня, которую раньше использовали как амбар.

Интерьер помещения как другой мир / Фото SWNS

Дом настолько изолирован, что каждый желающий осмотреть это имущество должен подниматься еще 20 минут на гору, чтобы добраться туда.

Жилье существует уже 400 лет, поэтому понятно, почему внешне оно в таком плохом состоянии. Если дом долго не обновлять, он просто начинает разваливаться. В частности, в доме обрушена лестница и нет трех внутренних стен. Агенты по недвижимости говорят, что купить жилье можно только "на свой страх и риск".