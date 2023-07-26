Знакомьтесь с новым трендом "Tomato girl summer". Теперь комнаты чаще окрашивают в оттенки красного, покупают красную мебель и декор.
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Помидорный тренд в дизайне интерьера
Яркий, сочный, красный цвет томатов не похож на другие. Идеи красной комнаты были в тренде с начала 2023 – в интерьерах они создают особенно яркое ощущение. Алый является веселым и изысканным одновременно, поэтому он так популярен летом.
Томатный красный – яркий и энергичный цвет, требующий внимания. Это смелый выбор, ассоциирующийся с активным образом жизни,
– говорит дизайнер интерьера Шон Филлипс.
Насыщенный томатный цвет / Фото Davide Lovatti
Однако, как и любой яркий цвет, его следует использовать обдуманно, чтобы не перегружать пространство. Ключом к стилизации этого смелого оттенка есть баланс.
Не нужно окрашивать в томатно-красные все стены с целью произвести впечатление. Подумайте о том, чтобы использовать его для акцента или контраста, чтобы создать колорит.
Красный цвет может наполнить любое пространство положительной энергией, если использовать его в меру.
Очень яркий оттенок красного / Фото Damian Russell