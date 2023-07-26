Знайомтеся з новим цьогорічним трендом "Tomato girl summer". Тепер кімнати частіше фарбують у відтінки червоного, купують червоні меблі та декор.

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Помідоровий тренд у дизайні інтер'єру

Яскравий, соковитий, червоний колір томатів не схожий на інші. Ідеї ​​червоної кімнати були в тренді з початку 2023 року – в інтер'єрах вони створюють особливо яскраве відчуття. Яскраво-червоний є веселим і вишуканим водночас, тому він такий популярний літом.

Томатний червоний – яскравий і енергійний колір, який вимагає уваги. Це сміливий вибір, що асоціюється з активним способом життя,

– каже дизайнер інтер’єру Шон Філліпс.

Насичений томатний колір / Фото Davide Lovatti

Однак, як і будь-який яскравий колір, його слід використовувати обдумано, щоб не перевантажувати простір. Ключем до стилізації цього сміливого відтінку є баланс.

Не потрібно фарбувати у томатно-червоний усі стіни з метою справити враження. Подумайте про те, щоб використати його для акценту чи контрасту, щоб створити колорит.

Червоний колір може наповнити будь-який простір позитивною енергією, якщо використовувати його в міру.



Дуже яскравий відтінок червоного / Фото Damian Russell