Какой самый популярный тренд лета 2023 года в дизайне интерьера: вы будете удивлены

В разгаре жары нет ничего лучше салата из свежих помидоров. К чему это мы? Этим летом помидор стал чем-то большим, чем просто едой.

Знакомьтесь с новым трендом "Tomato girl summer". Теперь комнаты чаще окрашивают в оттенки красного, покупают красную мебель и декор.

Обратите внимание Должны урегулировать ряд вопросов: застройщик о нововведениях на рынке жилья

Помидорный тренд в дизайне интерьера

Яркий, сочный, красный цвет томатов не похож на другие. Идеи красной комнаты были в тренде с начала 2023 – в интерьерах они создают особенно яркое ощущение. Алый является веселым и изысканным одновременно, поэтому он так популярен летом.

Томатный красный – яркий и энергичный цвет, требующий внимания. Это смелый выбор, ассоциирующийся с активным образом жизни,

– говорит дизайнер интерьера Шон Филлипс.

Насыщенный томатный цвет / Фото Davide Lovatti

Однако, как и любой яркий цвет, его следует использовать обдуманно, чтобы не перегружать пространство. Ключом к стилизации этого смелого оттенка есть баланс.

Не нужно окрашивать в томатно-красные все стены с целью произвести впечатление. Подумайте о том, чтобы использовать его для акцента или контраста, чтобы создать колорит.

Красный цвет может наполнить любое пространство положительной энергией, если использовать его в меру.



Очень яркий оттенок красного / Фото Damian Russell