Агенты говорят, что хоть крыша "живая", она не нуждается в кошении. Ее следует будет лишь пропалывать. "Будьте готовы заняться садоводством", – пишут местные риэлторы.

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Уникальный дом с зеленой крышей

Экологически чистое жилье имеет площадь 250 квадратных метров. Внутри есть три спальни, две полноценные ванные комнаты, кухня, домашний офис и гостиная.

Крыша покрыта метром грунта. Белый пенистый край является косметическим, но выполняет важные задачи – удерживает покрытие на месте и предотвращает накопление грязи от эрозии.

Основная зона проживания – это кухня и гостиная, где есть окна. Тогда, дальше внизу, в остальных комнатах нет окон,

– рассказала агентка.

То есть дом имеет две части: надземную и подземную. Для кого-то такое пространство может показаться слишком закрытым, но на самом деле несколько мансардных окон спасают ситуацию.

Изысканный, но одновременно простой интерьер / Фото Bright MLS

Кроме того, одна из комнат имеет уникальную технику декорирования, чтобы компенсировать недостаток естественного освещения.

Ковер и звезды на потолке светятся в темноте. Идея заключалась в том, чтобы иметь немного света, когда идешь в ванную посреди ночи,

– добавила агентка.

Земля естественным образом охлаждается и нагревается, поэтому в доме нет ни одного механизма охлаждения, кроме потолочных вентиляторов. Что касается отопления, то в доме есть камин и солнечный водонагреватель.

Интересно, что в дом есть два входа: с крыши или с уровня земли.