Невероятная история: в Ирпене отстроили самый высокий дом, который разрушили российские снаряды

В Ирпене удалось отстроить 18-этажный "Титан". Дом российские оккупанты частично разрушили тридцатью артиллерийскими снарядами весной 2022 года.

В течение года над восстановлением многоэтажки работали жильцы дома, местные власти и французский благотворительный фонд. Сейчас уже 1500 жителей вернулись в свои дома.

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История восстановления дома увлекает

Сначала жильцы дома вместе с ОСМД благодаря собранию, аукционам и ярмаркам собрали деньги для скорейшего восстановления монолитных блоков дома. Затем присоединились местные власти, и тогда же удалось поставить окна и двери.

Все вместе начали искать организации, которые сделали бы ремонт фасада, подъездов и квартир. Без отказов не обошлось. Мэр Ирпеня говорит, что местные власти написали около 3000 писем о помощи в разные фонды Европы и мира.

И все же благотворителей удалось найти. Ремонт обошелся благотворителям более чем в 10 миллионов гривен.

Местные жители радуются тому, что они смогли вернуться в дома. Глава ОСМД отметила, что обращаться за помощью нужно всегда. "Стучите – и откроют вам", – вот главный принцип.

Как выглядела многоэтажка до и после восстановления: смотрите видео